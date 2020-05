V-Club Villach "Einen Monat schaffen wir so noch, dann war es das"

Für Nachtlokale und Diskotheken bleibt weiter alles ungewiss. Noch ist unklar, wann Clubs öffnen dürfen. Rüdiger Kopeinig, Betreiber der Diskothek V-Club in Villach, über Wochen ohne Einnahmen und fehlende Perspektive.

Bilder wie diese sind derzeit unvorstellbar © Markus Traussnig

500 Millionen Euro schwer ist das Wirtshaus-Paket, das die Bundesregerierung am Montag präsentierte. Durch Steuersenkungen sollen Gastronomen profitieren. Gänzlich ausgenommen von der Maßnahme, die wegen mangelnder Soforthilfe umstritten ist, sind Diskotheken und Nachtclubs. Ihnen fehlt noch jeglicher Zeitplan für eine Wiedereröffnung. Überlegungen, wie hunderte Menschen künftig in einem Club feiern und zugleich Covid-Maßnahmen einhalten sollen, stimmen Betreiber zusätzlich unsicher. "Es ist für uns alles offen und wir wissen nichts. Nur eines ist klar, wir können so noch einen Monat überleben, dann war es das", sagt Rüdiger Kopeinig, Chef der größten Villacher Diskothek V-Club.