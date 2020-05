Facebook

Mit der Dachgleiche wurde ein weiterer Schritt beim Großprojekt am LKH Villach gesetzt © Kabeg/kk

Seit Sommer 2017 wird an dem Großprojekt „Neustrukturierung Baustufe I“ am LKH Villach gearbeitet. Das Investitionsvolumen beträgt 68 Millionen Euro, die Gesamtfertigstellung ist für den Sommer 2021 geplant. Vor wenigen Tagen wurde die Dachgleiche der zweiten Bauphase erreicht und eine weitere Bauetappe am LKH Villach abgeschlossen.