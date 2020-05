Facebook

Der Totenkopf am Fundort © Friedl

Seine Funde sind eigentlich immer dunkler Natur: Martin Friedl aus Latschach am Faaker See, hauptberuflich Ausbildner beim Bundesheer, ist Höhlenforscher, Mitglied der Kärntner Höhlenrettung und hat schon mehrmals durch die Entdeckung bisher unbekannter Unterwelten Schlagzeilen gemacht. Abseits von Wegen, Pfaden und Steigen hält er nach Spuren in der Landschaft Ausschau, die auf neue Löcher schließen lassen. Auf dem Dobratsch entdeckte er in der Vorwoche keine, aber dafür einen Totenkopf.