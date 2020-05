Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die SKA Rehabilitation Thermenhof in Warmbad-Villach hat wieder geöffnet © (c) Gregor Mueller/kk

Nach der Corona-bedingten Schließung wurde der Betrieb in der SKA Rehabilitation Thermenhof in Warmbad-Villach am Montag, dem 11. Mai, wieder aufgenommen. Neben den üblichen Regelungen hinsichtlich Abstand, Desinfektion und Mund-Nasenschutz wurden sämtliche im Patientenkontakt stehende Mitarbeiter vorab auf Covid-19 getestet. Zusätzlich erfolgt verpflichtend für alle stationären Patienten eine Testung mittels PCR-Schnelltestung. "Von den mittlerweile 264 vorliegenden Testergebnissen waren erfreulicherweise alle negativ", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.