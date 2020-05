Facebook

Kleine Zeitung-Mitarbeiter Michael Ganzer kontrollierte die Sicherheit © KK/Kleine Zeitung

Wenn wir ehrlich sind, war es für uns so etwas wie ein kleiner Feiertag: Seit gestern haben – nach zwei Monaten der Corona-bedingten Zwangspause – unsere regionalen Geschäftsstellen von Osttirol bis nach Wolfsberg und das Service-Center in Klagenfurt wieder geöffnet. Zwar sind die Stunden von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, noch eingeschränkt, aber wir – und vor allem die Mitarbeiterinnen in den Sekretariaten – freuen sich, wieder für ihre Kunden da sein zu können.

Zwar ist es ein „Wiederanfang“ mit gewissen Einschränkungen – so müssen natürlich die Abstandsregeln eingehalten werden, es gibt für Kunden die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und eine Plexiglasscheibe sorgt für zusätzlichen Schutz –, aber es ist trotzdem schön, Ihnen unsere Leistungen anzubieten. Zumindest, was diese betrifft sind wir uneingeschränkt für Sie da. Bücher, Magazine, die Kärnten Card oder alle Antworten zu Fragen rund um Ihr Abo halten wir gerne für Sie bereit.