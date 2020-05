Ferndorf"Corona-Party": Hitzige Debatte um Alarmierung der Polizei

Facebook

Jugendliche versammelten sich am Wochenende im Strandbad Döbriach © KK/Facebook Haller

Die Stimmung in der Bevölkerung zu Corona-Maßnahmen und Kontrollen der Polizei hat sich spürbar verändert. Veranschaulichen tut dies ein Facebook-Posting des Ferndorfer Bürgermeisters Josef Haller (SPÖ). Das Bild zeigt eine Runde Jugendlicher, die sich Freitagabend auf einem Steg im Strandbad Döbriach traf und sich dabei, so Haller, nicht an die Corona-Vorgaben gehalten hätte. Aktuell sind Treffen mit bis zu zehn Personen erlaubt, ob diese Anzahl überschritten wurde, ist am Bild nicht klar zu erkennen.