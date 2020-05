Ein 16-jähriger Oberösterreicher fuhr am Freitag den "Flowgartner Trail T 25" bei Altfinkenstein. Als er ein Stück abkürzen wollte, fuhr er über eine Wiese. Dabei geriet er allerdings mit dem Vorderrad in eine Wasserrinne.

Faak am See, Finkenstein

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Wels in Oberösterreich fuhr am Freitag um 16.50 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem "Flowgartner Trail T 25" im Bereich der Baumgartnerhöhe in Altfinkenstein talwärts. Kurz vor Ende der Strecke kürzte er diese ab, fuhr auf einen unbefestigten Schotterweg und bog nach links in eine Wiesenfläche in Richtung des Mountainbiketrails ab.