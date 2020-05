Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© (c) lassedesignen - stock.adobe.com

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw-Lenker und einem Radfahrer kam es am Donnerstagnachmittag in Velden. Es war gegen 14 Uhr, als ein Salzburger mit seinem Fahrzeug von der Augsdorfer Straße kommend in die Wörthersee Süduferstraße einbog. Dabei übersah der 55-Jährige einen Rennradfahrer. Der 26-Jährige kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.