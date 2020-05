Meist sonnig, tagsüber um 25 Grad: So wird das Wetter heute, Freitag, in und um Villach.

Das Hoch Paul zieht weiter nach Südosteuropa und schwächt sich gleichzeitig ab. Wir merken das daran, dass sich schon am Vormittag erste dünne Wolkenfelder am Himmel bemerkbar machen. Völlig wolkenlos wird es daher nicht mehr sein. Ausgehend von den Bergen bilden sich zudem am Nachmittag ein paar Quellwölkchen über den Bergen. Die meisten Sonnenstunden (weit über 10 Sonnenstunden) kommen in Richtung Rosental zusammen. Durch die Winddrehung auf Süd im Zusammenspiel mit der starken Sonne wird es noch wärmer. Die Tageshöchstwerte liegen um 25 Grad. Das herrschende Wetter sorgt für gute Stimmung. "Allerdings können die hohen Temperaturen am Nachmittag Kreislaufprobleme bewirken", meint der Wetterfachmann Werner Troger. Gewisse Symptome der Frühjahrsmüdigkeit sind keine Einbildung (zum Beispiel: ständiges Gähnen).