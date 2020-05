Still soll am heutigen Freitag beim Denkmal der Namen an die Opfer der NS-Zeit gedacht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Denkmal der Namen Villach © Helmuth Weichselbraun

Das alljährliche Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Villach kann wegen der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Form stattfinden. Der Befreiung aus der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft soll dennoch still gedacht werden.