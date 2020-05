Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Hoch Paul bringt am Donnerstag viel Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad.

Wetter in Villach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Donnerstag dominiert der Sonnenschein © stock.adobe.com

Hochdruckgebiet "Paul" mit Zentrum über der Nordsee bestimmt von früh bis spät unser Wettergeschehen. Vielfach scheint die Sonne von einem blauen Himmel. Am Nachmittag zeigen sich nur vereinzelt ein paar Quellwolken über den Bergen. Nach einem sehr kühlen Morgen mit stellenweise sogar Bodenfrost (etwa im Gurktal) steigen die Temperaturen nach Westen hin am stärksten an.