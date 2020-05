Facebook

Ein Hochzeitsfoto mit Seltenheitswert: Julia und Rocco Calabro aus Arnoldstein sagten Ja © KK/Moser

Das Coronavirus ließ heuer viele Hochzeitsträume vorerst platzen. Nicht aber jenen von Julia Bacher (35) und Rocco Calabro (31) aus St. Leonhard in der Gemeinde Arnoldstein. Das Paar hat einander am 9. April am Standesamt Arnoldstein ein „Ja“-Wort gegeben, das es in der Form noch nicht oft gegeben hat: mit Mundschutz, dafür ohne Freunde und Trauzeugen. Selbst beim Ort musste umdisponiert werden, weil das Standesamt Villach keine „auswärtigen“ Hochzeiten annahm.