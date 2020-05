„Ein bisschen wie an einer Geisterschule“ Maturanten sind an die Schule zurückgekehrt, mit Masken, Abstandsregeln und Respekt vor dem Virus. Wir waren an der HTBLVA Villach.

Der etwas andere Schulbeginn in der HTL Villach © Markus Traussnig

Montag, 4. Mai, 2020. Ein ganz gewöhnlicher Tag in Zeiten der Coronakrise? Nicht ganz. Zumindest nicht für Österreichs Maturanten. Denn nach sieben Wochen „Distance Learning“ haben sich die Schultore für sie erstmals wieder geöffnet. So auch an der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt Villach (HTBLVA).

Von Normalität kann man allerdings noch nicht wirklich reden. An der Eingangstüre kleben Zettel mit Infos zum richtigen Verhalten. Regeln, die strikt einzuhalten sind und die auch von zwei Schulwarten kontrolliert werden. Etwa, dass die Schüler nur einzeln eintreten dürfen oder dass sie sich sofort nach Betreten des Schulgebäudes die Hände desinfizieren müssen. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist ohnehin selbstverständlich. Hat es einer der Schüler zu eilig, hört man ein strenges „Einzeln eintreten!“.