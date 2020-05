Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Um das Geschäft in der Villacher Innenstadt nach der Corona-Zwangspause wieder anzukurbeln, stellt die Stadt 150.000 Euro für eine Innenstadt Gutschein-Aktion zur Verfügung. Ab Mittwoch können die Gutscheine im Stadtmarketing-Büro erworben werden!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf die "Villach Gutscheine" gibt es einen Preisnachlass von 25 Prozent © Stadtmarketing/kk

Der Villacher Gemeinderat hat es am Donnerstag im Rahmen des zweiten Corona-Hilfspakets beschlossen. Die Umsetzung beginnt am Mittwoch, 6. Mai. Wer im Büro des Stadtmarketings auf dem Hans-Gasser-Platz 5 „Villach Gutscheine“ im Wert von je 10 Euro kauft, muss dafür nur 7,50 Euro zahlen. Gutscheine im Wert von 100 Euro gibt es also um 75 Euro. Die restlichen 25 Prozent übernimmt die Stadt. Pro Person gilt ein Limit von 300 Euro. Bei voller Ausschöpfung des Angebots wird aus dem 150.000-Euro-Topf der Stadt Villach ein 600.000-Euro-Paket für den Handel.