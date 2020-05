Facebook

Die dreifache Mutter wurde am 17. August tot in ihrer Badewanne in ihrer Wohnung im Bezirk Villach aufgefunden © Weichselbraun

Die Anklageschrift liest sich wie ein eiskalter Krimi: Ein verheirateter Familienvater soll seine hochschwangere Geliebte umgebracht haben. Die dreifache Mutter lag am 17. August tot in der Badewanne in ihrer Wohnung im Bezirk Villach-Land.