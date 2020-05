Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mutter von drei kleinen Kindern lag tot in ihrer Wohnung im Bezirk Villach. Ihr Geliebter wurde wegen Mordes angeklagt. Auf 17 Seiten listet die Staatsanwaltschaft auf, warum sie den Mann für schuldig hält.

Der Mord an der hochschwangeren Frau und dreifachen Mutter aus Villach erschütterte die Öffentlichkeit © Weichselbraun

Der Fall erschütterte die Öffentlichkeit: Eine junge Frau, Mutter von drei kleinen Kindern, wurde ermordet. Am 17. August 2019 lag die 31-Jährige tot in der Badewanne in ihrer Wohnung im Bezirk Villach-Land. Sie war hochschwanger mit ihrem vierten Kind, als sie durch eine stumpfe Gewalteinwirkung starb. Auch das Ungeborene überlebte die furchtbare Gewalttat nicht.