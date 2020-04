Kleine Zeitung +

Eine Million Euro Schaden Nach Großbrand in Reifenlager: 18-Jähriger vor Gericht

Am Montag muss ein 18-Jähriger wegen Brandstiftung vor Gericht. Er hat laut Anklage ein Reifenlager in Villach in Brand gesteckt und ein Feuer bei einem Möbelhaus gelegt. "Er wollte nur ein bisschen zündeln", sagt Anwalt.