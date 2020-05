Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das Therapiezentrum Kurzentrum Thermal Heilbad in Warmbad-Villach nimmt ab 11. Mai seinen Therapiebetrieb wieder auf.

Nach der Corona bedingten Schließung der Therme Warmbad in Villach wurden alle Therapiemaßnahmen ausgesetzt. Die Terminvereinbarung soll kontaktlos via Telefon und E-Mail erfolgen. Patienten mit einer gültigen Verordnung werden gebeten, ab kommenden Montag, den 4. Mai 2020 telefonisch unter 04242 3001 1273 (tägl. von 8:00 bis 12:00 Uhr) oder per E-Mail: termin.kurzentrum@warmbad.at neue Termine für die Therapie zu vereinbaren.