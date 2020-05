Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zahlreiche Freizeiteinrichtungen in der Region Villach öffnen ab 1. Mai wieder ihre Pforten. Tierparks sollen Mitte Mai folgen.

Die Soccerzone in Drobollach darf wieder bespielt werden © KK

Mit 1. Mai treten die Ausgangsbeschränkungen außer Kraft. Bewegung im Freien ist nun auch wieder in zahlreichen Freizeiteinrichtungen offiziell möglich. So dürfen in der Region Villach etwa die öffentlichen Spielplätze wieder benutzt werden. Auch die Golfanlage Velden-Köstenberg kann nach dem Konkurs des Vorbetreibers ab dem Feiertag wieder bespielt werden. Es gelten aber noch überall strenge Sicherheitsvorkehrungen.