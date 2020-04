Facebook

© Fuchs Jürgen

Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr kam es in Verditz (Treffen am Ossiacher See) zu einem Arbeitsunfall. Ein 22-jähriger Landwirt trennte sich im Zuge von Hobelarbeiten auf der elterlichen Landwirtschaft, die Fingerkuppen des Mittel- und Ringfingers der linken Hand ab.