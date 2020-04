Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Als Folge der coronabedingten Abstandsregeln tagt der Villacher Gemeinderat am Donnerstag im Congress Center Villach. Neben dem tagesaktuellen Programm steht der Rechnungsabschluss des Jahres 2019 im Fokus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Villachs Stadtphysikus Martin Herzeg und Bürgermeister Günther Albel kontrollieren die Sicherheitsaspekte im Congress Center © Kofler/Stadt Villach/kk

Normalerweise tagt der Villacher Gemeinderat im Paracelussaal im Rathaus oder im Bambergsaal des ehemaligen Parkhotels. Doch in Folge der Abstandsregeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie müssen die Mandatare am Donnerstag, 30. April, in das Congress Center Villach ausweichen. Ab 15 Uhr findet im Josef-Resch-Saal die nächste Sitzung statt. Neben dem tagesaktuellen Programm gilt es dabei auch, den Rechnungsabschluss des Jahres 2019 zu diskutieren.