Gabalier im Schinakl © KK/Facebook

"Nachdem es kommenden Sommer keine Konzerte gibt, muss ich mich halt wieder als Bade- und Schleifmeister beweisen", sagt Musik-Star Andreas Gabalier in einem Facebook-Video. Der Volks Rock'n'Roller aus der Steiermark gastiert aktuell in Velden am Wörthersee und zeigt sich im Video beim Abschleifen von Theken in der Schinakl Bar. "Wir wollen die vielleicht legendärste Bar am begehrtesten See Österreichs bis zum Opening am 15. Mai anständig herrichten", so Gabalier weiter.