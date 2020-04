Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr kam ein 18-jähriger Bursche aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem PKW auf einer Gemeindestraße in Thörl-Maglern aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, schlitterte über eine Böschung und prallte in der Folge gegen einen Strommast einer 20 KV Leitung der Kelag. Dabei wurde der Motorblock abgerissen und aus dem Motorraum geschleudert.