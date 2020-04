Facebook

Die 26 Ferienhütten im Bungalowpark sollen ausgebaut und ab 2021 ganzjährig zugänglich gemacht werde © KK

Die Gemeinde Afritz freut sich über ein neues Tourismus-Großprojekt. Ein Investor aus den Niederlanden hat den seit einem Jahr brachliegenden Bungalowpark in Seenähe gekauft und will ihm jetzt neues Leben einhauchen. Geplant ist eine Millionen-Investition mit Erweiterung der 26 Ferienhütten und Ausbau zu einem Ganzjahresbetrieb. „Wir sind bereits mit Planern in Kontakt und führen intensive Gespräche“, bestätigt Bürgermeister Maximilian Linder (FPÖ). Die Gemeinde begrüßt die ehrgeizigen Pläne des Investors, immerhin galt der in den 1960er-Jahren erbaute Bungalowpark, der viele Jahrzehnte von dem mittlerweile verstorbenen Holländer Jacob Bouwers geführt worden war, in seinen Glanzzeiten als touristischer Leitbetrieb.