Das Jugenzentrum öffnet die Pforten wieder am 4. Mai © (c) Stadt Villach - Kompan/kk

Unterstützung in verschiedenen Fragen erhalten, Musik, Tanz und Bewegung in Workshops miterleben oder einfach nur chillen. „Unser Jugendzentrum war vor Corona ein beliebter Treffpunkt für junge Menschen, die bei uns Gemeinschaft erleben und unser Angebot nutzen konnten. Da jetzt die Regelungen durch die Bundesregierung gelockert werden, wollen wir schrittweise und freilich mit der gebotenen Vorsicht auch das Jugendzentrum wieder öffnen“, sagt Villachs Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).



Ab 4. Mai werden also die Räumlichkeiten in der Gerbergasse langsam wieder für Jugendliche zur Verfügung stehen – allerdings sind dabei Regeln zu befolgen: Das Tragen von Nase-Mund-Schutz ist verpflichtend – sowohl für die Betreuer als auch die Jugendlichen. Es wird Einwegmasken vor Ort geben. Händewaschen beziehungsweise Desinfektion ist beim Kommen und Gehen ebenfalls verpflichtend. Maximal 15 Personen im 1. Stock und maximal 21 Personen bei geöffneten Garten lautet die Personenbeschränkung. Zutritt zum Jugendzentrum ist erst nach Anläuten möglich, dadurch wird die beschränkte Personenzahl kontrolliert.