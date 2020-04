Nach Klagenfurt bekommt nun auch Villach eine "Wein & Co"-Filiale. Die Eröffnung steigt am 2. Mai in der Bruno-Kreisky-Straße.

So soll es in der Filiale von Wein & Co in Villach aussehen © Wein & Co/kk

Eigentlich hätte die Eröffnung bereits am 19. März über die Bühne gehen sollen. Ob der Corona-Pandemie wurde der Termin allerdings verschoben. Nun ist es aber so weit: Wein & Co eröffnet am 2. Mai in der Bruno-Kreisky-Straße in Villach eine neue Filiale.