Der Fall hat im August des Vorjahres für Bestürzung gesorgt. Eine hochschwangere Frau (31) und dreifache Mutter wurde in ihrer Wohnung in Neu-Feffernitz, Gemeinde Paternion, tot in der Badewanne aufgefunden. Zwei Tage später wurde ein damals 35-jähriger Kärntner in Untersuchungshaft genommen. Er hatte ein Verhältnis mit der Frau, bestreitet aber, sie getötet zu haben. Der Mann war auch der Vater des ungeborenen Kindes, das im Mutterleib umkam.