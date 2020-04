Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Elke Kreuzer-Burger hört nach vier Jahren als Vizebürgermeisterin in Bad Bleiberg auf. Ihr Nachfolger ist Gerald Almasy.

Elke Kreuzer-Burger hört als Vizebürgermeisterin auf. Eines ihrer Projekte ist der Bankeleweg © kk

Am 7. April 2016 übernahm Elke Kreuzer-Burger (SPÖ) das Amt der Vizebürgermeisterin in Bad Bleiberg. Etwas mehr als vier Jahre später übergibt sie die Agenden mit 1. Mai an Gerald Almasy.