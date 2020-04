Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein Ausfall des Umspannwerkes Seebach sorgt für einen großflächigen Stromausfall in Villach. 16.000 Haushalte betroffen. Kelag versucht Versorgung, schrittweise aufzubauen.

Große Teile von Villach sind seit Montagfrüh von einem Stromausfall betroffen © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

In Villach sind am Montagvormittag 16.000 Haushalte ohne Strom. Grund dafür ist ein technisches Gebrechen und ein damit verbundener Ausfall des Umspannwerkes im Stadtteil Seebach. "Wir versuchen nun, die Stromversorgung über andere Umspannwerke schrittweise wieder aufzubauen", bestätigt Kelag-Sprecher Josef Stocker. Vom Stromausfall betroffen seien Stadtteile von Seebach in Richtung Innenstadt.