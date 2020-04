Facebook

Die Luftdruckgegensätze werden am Sonntag über Mitteleuropa geringer und die Luftschichtung wird gleichzeitig etwas labiler. Deshalb entwickeln sich besonders über den Bergen tagsüber auch ein paar dickere Quellwolken aus, die die Sonne daher teilweise in den Hintergrund drängen könnten. In der Folge sind dann sogar punktuell ein paar Regenschauer möglich. "Flächenhafter Regen ist aber voraussichtlich auch weiterhin keiner zu erwarten und daher ist vorerst kein Ende der Trockenheit zu erwarten", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen gehen leicht zurück und erreichen somit zum Beispiel in Villach am Nachmittag Werte nahe +21 Grad.