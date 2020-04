Facebook

Nicole Katholnig in den neuen Räumlichkeiten © Pacheiner

Der Heimatladen in Villach hat sich innerhalb der Lederergasse einen neuen Standort gesucht und ist jetzt an der Hausnummer 8 anzutreffen. Grund dafür ist unter anderem fehlende Frequenz am ersten Standort beim ehemaligen „Lederer“, wo Ana Ruschp eine Jausenstation betreibt. „Wir wollten näher in Richtung Hauptplatz, um sichtbarer zu werden“, sagt Udo Katholnig, der den Laden gemeinsam mit seiner Frau Nicole führt.