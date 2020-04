Villach Neuer Radweg und neue Seebachbrücke werden gebaut

Ab 11. Mai wird am Faaker See-Radweg weitergebaut. Rund 430.000 Euro werden in Ausbau investiert. Ab 4. Mai entsteht neue Seebachbrücke bei Millstätter Straße.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Tom Bayer - Fotolia (Sujet)

Trotz Corona-Krise soll in der Stadt Villach an geplanten Straßenbauprojektes festgehalten werden. Ab 11. Mai startet der Bau des dritten Abschnittes des Radwegs R1B (Faaker See Weg). Insgesamt werden 430.000 Euro in den Ausbau investiert, 105.000 Euro übernimmt die Stadt Villach, 325.000 Euro kommen vom Land Kärnten.