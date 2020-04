Leiter der Gynäkologie eröffnet Wahlarztpraxis

Facebook

Preyer ist Gynäkologieleiter in Villach © KK/Kabeg

Zehn Jahre lang war der Villacher Oliver Preyer Gynäkologie-Primar am Tauernklinikum in Zell am See. Vor drei Monaten zog es ihn zurück in die Heimat, ins LKH Villach. Seit Februar leitet er die Abteilung der Gynäkologie und Geburtshilfe und hat im LKH jetzt eine Wahlarztpraxis eröffnet. „Ich möchte meinen Patientinnen gerne auch im ruhigen Umfeld einer Privatordination zur Verfügung stehen“, so Preyer.