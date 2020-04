Facebook

Villach Stadt © (c) Weichselbraun Helmuth

Erfreuliche Nachrichten für den Bezirk Villach-Stadt. Laut der Nachrichtenplattform Addendum gibt es in der Stadt seit mehr als einer Woche keine Neuansteckung mit dem Coronavirus. In Villach waren in Summe 20 Personen infiziert. Die jüngste positive Testung hat es in Villach-Stadt, so Amtsarzt Martin Herzeg, am 12. April gegeben. Aktuell leiden noch zwei Personen an der Lungenkrankheit Covid-19.