103,67 Euro für Stand-Up-Paddeln am Faaker See sorgte für Beschwerde bei Bundeswettbewerbsbehörde. Diese stellte Ermittlungen jetzt ein. Gebührenhöhe für heuer steht noch nicht fest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

103,67 Euro kostet das Paddeln am Faaker See pro Jahr © Lisa Holzfeind

103,67 Euro pro Jahr, zehn Euro für einen Tagesausflug: Die Preise für Stand-Up-Paddeln am Faaker See sorgten im Vorjahr für Aufregung unter Anrainern. Hauptkritikpunkt war die Anhebung von 43 Euro im Jahr 2018 auf über 100 Euro für 2019. Die Gutsverwaltung Landskron, die die Geschäfte am Privatsee führt, argumentierte mit "hohem (Reinigungs)-Aufwand für einen See mit Trinkwasserqualität". Der Tourismusverband beendete die Debatte letztlich im August und übernahm die Paddel-Gebühr.