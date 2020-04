Facebook

Hundefriseur Sandro Semler mit Hundedame „Susi“, Hochsaison in der Werkstatt von Reifen Lamprecht (oben) und das neue Juwelier-Geschäft von Kobler in der Ankershofengasse © Pacheiner (3)

Groß war die Freude bei den Kaufleuten, als die Regierung bekannt gab, dass Geschäfte unter 400 Quadratmeter am 14. April wieder öffnen dürfen. Nach rund eineinhalb Wochen ziehen die Villacher Betriebe eine gemischte Bilanz. Wegen der nach wie vor geltenden Ausgangssperre fehlt es an der gewohnten Frequenz in der Innenstadt. „Wir machen nur zehn bis 25 Prozent vom Normalumsatz“, sagt Daniel Reichhold von Flash Mode am Hauptplatz.