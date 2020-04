Facebook

© KK/Stadt Villach Wernig

Weil wegen der Corona-Pandemie auch die Bibliotheken geschlossen sind, liefert die Stadt Villach die Bücher jetzt direkt vor die Haustüre. „Mit dieser Initiative wollen wir Menschen unterstützen, die sich in diesen Wochen besonders einsam fühlen und denen der Lesestoff ausgegangen ist “, sagt Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ). Die öffentliche Bibliothek der Stadt Villach in Landskron bietet eine umfassende Menge an Büchern, Zeitschriften, Videos, Spiele, CDs und E-Books an. Das Lieferservice richtet sich besonders an ältere Menschen und Risikogruppen. „Weil jetzt vielen, vor allem älteren Menschen, der Lesestoff bereits ausgegangen ist und sie sich ja eigentlich nicht im öffentlichen Raum bewegen sollten, helfen wir nach und springen in die Bresche“, so Hochstetter-Lackner.