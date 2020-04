Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der für April geplante E-Citybus in Villach muss wegen Corona weiter warten. Einführung nicht vor Juni.

Albel (Mitte) mit dem neuen E-Bus im Hintergrund © (c) Stadt Villach/Oskar Höher

Im April hätte in Villach der erste elektrische Citybus seinen Betrieb aufnehmen sollen. Der Startschuss verschiebt sich aber nach hinten. „Aufgrund der Situation rund um Covid-19 ist es nicht ratsam, Menschen in verhältnismäßig kleinen Räumen zusammenzubringen. Wir werden die Lage weiter evaluieren, ein E-Citybus-Start wird jedenfalls nicht vor Juni erfolgen“, so Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).