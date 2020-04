Facebook

Hochdruckgebiet "Odilo" über Skandinavien bestimmt das Wettergeschehen. Vielfach scheint heute, Mittwoch, in der Villacher Region die Sonne von einem blauen Himmel. Im Tagesverlauf zeigen sich nur vereinzelt ein paar harmlose Quellwolken. Nach einem kühlen Morgen mit leichtem Bodenfrost am ehesten im Gegendtal steigen die Temperaturen tagsüber deutlich an. Es weht anhaltender Ostwind und der Wind ist vor allem auch für empfindliche Allergiker problematisch. Der Pollenflug der Birke hat in vielen Orten seinen Höhepunkt bereits überschritten. Für eine endgültige Entwarnung ist es aber sicherlich noch zu früh! "Auf Birkenpollen reagieren besonders viele Menschen allergisch", weiß der Meteorologe Werner Troger aus eigener Erfahrung. Die Hochblüte der Buchen ist nun voll im Gang und vereinzelt können bereits frühe Gräser blühen. Die Temperaturen steigen heute auf 18 Grad.