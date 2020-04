Stille Helden Villach„Oma Helly“ ist auch in schwierigen Zeiten Anlaufstelle

Facebook

Helly Gruber aus Velden wird von allen Menschen, die sie kennen, nur liebevoll „Oma Helly“ genannt. © kk

Menschen in Not zu helfen – das war in der Familie von Helly Gruber (80) immer wichtig. „Meine Mutter hat im 2. Weltkrieg schon für die Gefangenen in Seebach gekocht“, erinnert sich „Oma Helly“, wie sie von allen liebevoll genannt wird. Nach ihrer Pensionierung hat sie ein Hilfsnetzwerk in Villach und Umgebung aufgebaut und ist mittlerweile eine nicht mehr wegzudenkende Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenssituationen geworden.