© KLZ/Markus Traussnig

Vom Norden her zieht eine Kaltfront heran. Sie führt am Sonntag zu weiterer Labilisierung der Luft und erhöht somit auch das Schauerrisiko am Nachmittag und Abend. Am Vormittag sollte aber auch noch die Sonne durchkommen können und besonders nach Süden hin ist es sogar etwas freundlicher. Tagsüber bilden sich dann aber mehr Wolken aus und ein paar Regenschauer oder vielleicht sogar Gewitter sind in der Folge durchaus möglich. "Mit dieser vom Norden heranziehenden Schlechtwetterfront wird es in der Folge langsam auch kühler", bemerkt Reinhard Prugger, Wetterfachmann des privaten Wetterdienstes meteo experts. Die Temperaturen tagsüber steigen im Bereich des Wörthersees aber noch auf recht angenehme Werte bis nahe 22 Grad an.