Faaker See Ärger wegen Fake News über Absage von Harley-Treffen

In den Sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte wonach die European Bikeweek am Faaker See im September bereits abgesagt sei. Meldungen, die von Kärnten-Werber Christian Kresse entschieden als Fake News zurückgewiesen werden.