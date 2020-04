Beim Abladen von Hackschnitzeln geriet am Freitag ein Lkw in Paternion im Drautal in eine Stromleitung. Das Fahrzeug fing Feuer. Der Lenker wartete im Fahrzeug, bis die Kelag den Strom abschaltete.

Der Lkw blieb mit dem Kipper in einer Stromleitung hängen und begann zu brennen © FF Feistritz/Drau

Indem er die Nerven bewahrte und in seinem brennenden Lkw ausharrte, rettete ein 56-jähriger Frächter am Freitag in Kärnten sein eigenes Leben. Der Mann war gerade beim Heizwerk Paternion damit beschäftigt, mit seinem Kipplaster Hackschnitzel abzuladen. Plötzlich geriet der Kipper in eine Starkstromleitung. "Es handelt sich dabei um eine 20 kV-Leitung, die von einem Umspannwerk zum Draukraftwerk Paternion führt", erklärt Robert Schmaranz von der Kärnten Netz GmbH. Es gelang dem Lenker nicht, trotz Zurückfahren mit dem Lkw, den Kipper von der Starkstromleitung zu trennen. Der Strom wurde über den Lkw in den Boden geleitet. Durch den Kurzschluss explodierten die Hinterreifen und das Fahrzeug begann zu brennen.