Julia Petschnig sammelt Lebensmittel für Bedürftige © KK/Privat

Vor sieben Jahren hat Julia Petschnig bereits den Verein „Together“ gegründet. Eine der treibenden Ideen dahinter war es, Lebensmittel zu retten, und so „der Wegwerfgesellschaft etwas entgegen zu setzen“, sagt Petschnig. Dieses Projekt wurde so gut angenommen, dass es jetzt bereits fünf so genannte „Points“ gibt, in denen gratis Lebensmittel angeboten werden. Aber nicht nur. Es habe zwar mit „Foodsharing“ angefangen, mittlerweile werde aber auch Kleidung, Spielsachen, Haushaltsartikel und Waren aller Art gesammelt und an den Points weitergegeben.