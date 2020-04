Am heutigen Dienstag sperren rund 150 Händler in der Villacher Innenstadt wieder auf. Citybote wird Masken ausgeben. Abstand halten als oberstes Gebot!

Sicher und bereit: das Team von Blumen Moser © KK/Privat

Am heutigen Dienstag soll das Stadtleben in Villach wieder langsam hochgefahren werden. Neben Baumärkten dürfen Handelsbetriebe unter 400 Quadratmeter aufsperren. In der Villacher Innenstadt betrifft das 90 Prozent der Händler, also etwa 150 Betriebe.