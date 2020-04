Hilfe in Coronakrise Villacher Einkaufsservice wird sehr gut angenommen

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Hilfe in Coronakrise

© (c) Stadt Villach/Oskar Höher (Oskar Höher)

„Wir halten zusammen.“ Unter diesem Motto hat die Stadt Villach einen Hilfsdienst und Lieferservice für alle nötigen Einkäufe im Stadtgebiet eingerichtet. Unter der Service-Telefonnummer 0664-60 205 3030 können all jene, die Unterstützung brauchen, diese weiterhin anfordern. Das betrifft etwa jene, die in die Risikogruppe fallen und sich nicht draußen aufhalten sollten. Für das Villacher Zustellservice fallen keine zusätzlichen Kosten an.