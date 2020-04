Tierischer Einsatz Feuerwehr rettete Katze "Ella" von Baum

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das Tier saß am Freitag auf einem 15 Meter hohen Baum in Villach fest. Mittels Drehleiter wurde die Katze vom Baum geholt.

Das Tier war völlig verängstigt © HFW Villach

Ein Herz für Tier bewiesen am Karfreitag Kameraden der Hauptfeuerwache Villach. Zwei Männer rückten am Nachmittag in den Stadtteil Wollanig aus. Katze "Ella" musste dort von einem rund 15 Meter hohen Baum gerettet werden. Völlig verängstigt saß das Tier dort fest.