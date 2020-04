Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Einsatz in Villach: Mehrere Feuerwehren waren Freitagnachmittag mit der Löschung eines Brandes nahe der Brandenburg am Kumitzberg beschäftigt. Ursache unklar.

Sujetbild Waldbrand © KK/FF Sachsenburg

Just kurze Zeit, nachdem die Stadt Villach in einer Aussendung vor dem Hantieren mit Feuer in der Natur warnte und Strafen androhte, mussten die heimischen Feuerwehren zu einem Waldbrand ausrücken. Betroffen ist der Kumitzberg. "Vier Feuerwehren sind im Einsatz, der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden, die Ursache ist noch unklar", sagt Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach. Der Einsatz gestaltete sich allen voran ob der Corona-Schutzmaßnahmen als sehr kompliziert. "Es ist nicht einfach, den Abstand bei solchen Einsätzen einzuhalten. Zudem stellte sich hier die Wasserversorgung als schwierig heraus", sagt Scharf.