Herbst Sonne Stimmung Villach © (c) Weichselbraun Helmuth

Recht sonnig ist das Wetter auch wieder am Karsamstag. Hochdruckeinfluss lässt nämlich vor allem am Vormittag kaum Wolken am Himmel entstehen und mit der zu dieser Jahreszeit doch schon sehr kräftigen Sonneneinstrahlung steigen die Temperaturen nach einer doch noch eher frischen Nacht kräftig an.