Maskenpflicht auch in Kindergärten © KK/Stadt Villach

Nach Ostern gelten in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Villach neue Regeln: Weil viele im Zuge der Coronakrise geschlossene Betriebe ab 14. April wieder öffnen, wird die Anzahl der zu betreuenden Kinder größer. Die Stadt Villach ersucht Eltern, sich am Dienstag, 14. April, ab 7.30 Uhr in ihren Kindergärten und Horten für die Planung zu melden.



Zu Beginn beziehungsweise am Höhepunkt der Coronakrise wurde die Anzahl der zu betreuenden Mädchen und Buben auf sechs Kinder pro Gruppe per ministerieller Anweisung reduziert. „Wir haben den Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, jedoch zugesichert, dass wir für die Betreuung ihrer Kinder sorgen“, erklärt Bildungsreferentin Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ). „Nur sehr wenige Kinder kamen in den vergangenen Wochen in die Kindergärten und Horte.“